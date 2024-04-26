Загарбники обстріляли Сумщину: загинула жінка

Російські загарбники здійснили артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району, внаслідок чого загинула жінка.

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Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

У повідомленні вказується, що загалом було зафіксовано 5 вибухів.

"Попередньо, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині.

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