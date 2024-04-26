Красива сім'я: Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес відвідали галаконцерт із трьома дітьми

Оскароносний актор та його дружина Каміла Алвес відвідали 12-й щорічний благодійний галаконцерт. Захід відбувся у місті Остіні, штат Техас.
Галаконцерт проводиться з ініціативи Меттью Макконагі, музиканта Джека Інгрема, а також спортивного тренера Мака Брауна.
Зібрані гроші після заходу перераховуються різним бенефіціарам, серед яких дитячі лікарні.
Щороку на цю важливу для себе подію Меттью приходить із дружиною – Камілою Алвес. Цього року пара взяла із собою ще й своїх трьох дітей: синів Леві та Лівінгстона, а також дочку Віду.
Каміла одягла на захід чорну обтислу сукню довжини міді, яка ідеально сиділа на її фігурі. У вбрання були опущені бретельки, а декольте прикрашала торочка з бісеру. Лук жінка доповнила чорними туфлями, трендовим мокрим укладанням, а також кількома прикрасами. На Меттью був сірий костюм та світла сорочка.
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