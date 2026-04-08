ТСН у соціальних мережах

62
1 хв

У смугастому поло і повітряній спідниці з бантами: Ель Феннінг у ніжному луку сходила на шоу

Акторка зараз активно займається промокампанією мінісеріалу, у якому зіграла головну роль.

Аліна Онопа
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Getty Images

Папараці заскочили Ель Феннінг біля студії ABC у Нью-Йорку, куди вона йшла на розважальне шоу, щоб розповісти про свою нову роботу — вона зіграла головну роль у драматичному мінісеріалі «У Марго проблеми з грошима», створеному Девідом Е. Келлі за мотивами однойменного роману 2024 року Руфі Торп.

Побачивши фотографів, Ель зраділа, усміхнулася і почала їм позувати. Акторка мала милий вигляд у ніжному аутфіті. На зірці було жовте поло у смужку і світла повітряна багатошарова спідниця з блиском за коліна, яка на талії збоку була прикрашена двома бантами — блакитним і молочним із квіткою.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Вбрання Ель доповнила блідо-блакитними сатиновими мюлями на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, доповнивши його блакитною стрічкою, і зробила макіяж із кораловою помадою.

Нагадаємо, Ель Феннінг на радіоефір одягла рожеву сукню від бренду Alberta Ferretti.

