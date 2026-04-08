У смугастому поло і повітряній спідниці з бантами: Ель Феннінг у ніжному луку сходила на шоу
Акторка зараз активно займається промокампанією мінісеріалу, у якому зіграла головну роль.
Папараці заскочили Ель Феннінг біля студії ABC у Нью-Йорку, куди вона йшла на розважальне шоу, щоб розповісти про свою нову роботу — вона зіграла головну роль у драматичному мінісеріалі «У Марго проблеми з грошима», створеному Девідом Е. Келлі за мотивами однойменного роману 2024 року Руфі Торп.
Побачивши фотографів, Ель зраділа, усміхнулася і почала їм позувати. Акторка мала милий вигляд у ніжному аутфіті. На зірці було жовте поло у смужку і світла повітряна багатошарова спідниця з блиском за коліна, яка на талії збоку була прикрашена двома бантами — блакитним і молочним із квіткою.
Вбрання Ель доповнила блідо-блакитними сатиновими мюлями на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, доповнивши його блакитною стрічкою, і зробила макіяж із кораловою помадою.
Нагадаємо, Ель Феннінг на радіоефір одягла рожеву сукню від бренду Alberta Ferretti.