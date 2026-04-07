Не найкращий її вибір: Ель Феннінг у рожевій сукні мішкуватого фасону вийшла на публіку
Акторка відвідала захід, присвячений її фільму «У Марго проблеми з грошима», в студії SiriusXM в Нью-Йорку.
У цій картині Ель Феннінг зіграла з Мішель Пфайффер і зараз зірки активно займаються промоцією своєї роботи.
Прийшла Феннінг на інтерв’ю у рожевій сукні від бренду Alberta Ferretti з колекції осінь-зима 2026. Сукня Ель була мішкуватого дизайну, мала довги рукави та складки на спідниці. Комір сукні був специфічним і нагадував хустку.
Ель доповнила лук взуттям від Miu Miu — дуже популярною парою винного відтінку, яка відома своїм дизайном з ремінцями і пряжками. Однак мішкуватий дизайн сукні був трошки дивним.
Це вже друга зірка, яка цього місця обрала дивну сукню рожевого відтінку. Раніше Селена Гомес прийшла на захід свого бренду у сукні Prada з колекції весна-літо 2026. Це було вбрання вільного фасону, коротке і з блискучої тканини світло-рожевого кольору. Також вбрання прикрашала біла підкладка, яка додавала об’єму, а також оздоблення на горловині.