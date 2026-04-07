В улюбленому потертому взутті на світський захід: Кіану Рівз вийшов на публіку

Кіану Рівз та Александра Грант / © Associated Press

Реклама

61-річний актор Кіану Рівз з’явився на публіці зі своєю коханою Александрою Грант під час світової прем’єри серіалу «Outcome» у Нью-Йорку. Пара позувала поруч для фото і тримались за руки.

Однак якщо Александра одягла цікаве сіре пальто з принтом та шкіряні штани, то Рівз залишився вірним своєму незмінному стилю для червоних доріжок — актор був одягнений у чорний костюм та темну сорочку. Однак найбільше у образах Рівза завжди привертає увагу взуття, адже носить він не якісь брендові чи гламурні туфлі, а обожнює трекінгове взуття і взуває навіть на презентації.

Кіану Рівз та Александра Грант / © Associated Press

Цього разі Рівз обрав свої улюблені чоботи з коричневої шкіри за з гачками від Magellan & Mulloy, які у нього дуже давно. Взуття актора потерте, має явні і дуже помітні сліди носіння і плями, однак зіркового актора це не дуже хвилює.

Реклама

Взуття Кіану Рівза / © Associated Press

Бренд, який носить актор, заснований наприкінці 1800-х років і спочатку займався кравецьким мистецтвом. Він базувався на дуже відомій лондонській вулиці Севіл Роу. Приблизно через століття після відкриття бізнес було викуплено і замість того, щоб шити чудові костюми, компанія Magellan & Mulloy змінила напрям і почала працювати над крутими байкерськими чоботами.

Але не варто думати, що це просте чи дешеве взуття. Кожна пара виготовляється вручну досвідченими майстрами в Італії.