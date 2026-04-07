Нікола Пельтц позувала у спідній білизні на шезлонгу та в обіймах чоловіка Брукліна Бекхема
Дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — опублікувала у соцмережі фотографії у спідній білизні.
31-річна Нікола Пельтц надихнулася образом 30-річної Джекі Апостель — дівчини Круза Бекхема, позуючи у білому піжамному топі на бретельках та мереживній спідній білизні з написом «дівчина мрії» на передній частині.
Нікола обрала сонцезахисні окуляри і залишила своє каштанове волосся розпущеним, відпочиваючи на шезлонгу.
На іншій фотографії Нікола лежала на траві у дворі, позуючи зі своїм чоловіком Брукліном. І підписала пост: «Тільки кохання».
Подружжя також насолоджувалося розкішними великодніми кошиками, одним синім та одним рожевим, доверху наповненим шоколадними ласощами, квітами та подарунками. А ще Бруклін показав, який випік хліб.
Зазначимо, що Вікторія та Девід Бекхеми відсвяткували Великдень зі своєю родиною у Маямі.
У суботу сім’я вилетіла до Америки, щоб відсвяткувати відкриття нового стадіону клубу «Інтер Майамі» вартістю 750 мільйонів доларів, розташованого у розважальному районі «Фрідом Парк». Вікі поділилася знімками із заходу.