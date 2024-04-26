На Сумщині пролунало 188 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 188 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів), артилерії (4 вибухи), скинув з БпЛА вибуховий пристрій ВОГ (5 вибухів) та здійснив атаку п’ятьма FPV дронами (5 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з мінометів (7 вибухів), ствольної артилерії (10 вибухів), атаку 2-х ворожих FPV дронів (2 вибухи)та скидання з БпЛА 3-х вибухових пристроїв (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (5 вибухів) та мінометів (7 вибухів).

Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), АГС (гранатомету) (25 вибухів), скидання боєприпасу типу ВОГ з ворожого БпЛА (2 вибухи), атаку FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи).

Великописарівська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (2 вибухи), гранатометів (12 вибухів), мінометів (8 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (8 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (20 вибухів).

Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів).

Юнаківська громада: відбулися влучання FPV-дрона (1 вибух), скидання з БПлА боєприпасів ВОГ (6 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

Ворожбянська громада: з територій РФ здійснено атаку FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову вдарили по рятувальниках на Херсонщині.

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