Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпіади

Франція звернулась до Греції з проханням надати зенітну систему CROTALE, щоб прикрити небо на час проведення Олімпійських ігор.

Про це інформує Kathimerini.

Джерела видання повідомляють, що Париж хоче направити частину своїх зенітних систем до України, проте Франція потребує допомоги союзників на час проведення Олімпійських ігор, щоб прикрити критичну інфраструктуру.

"Відповідне листування між Афінами та Парижем почалося на дипломатичному рівні торік у листопаді. Французи пропонують два способи транспортування масиву. Або за моделлю розробки Patriot компанії P.A. в Саудівській Аравії для охорони критично важливої ​​інфраструктури, однак невідомо, чи покриють вони витрати, як у випадку з Ер-Ріядом. Або через оренду на термін, довший за тривалість Олімпійських ігор", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція відмовилася надавати Україні системи протиповітряної оборони і назвала причину.

Крім того, ми раніше інформували, що у Греції запалили вогонь Олімпійських ігор-2024.

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