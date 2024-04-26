Франция просит Грецию предоставить ПВО для защиты неба на время Олимпиады

Франция нуждается в помощи союзников во время проведения Олимпийских игр.

Франция обратилась в Грецию с просьбой предоставить зенитную систему CROTALE, чтобы прикрыть небо во время Олимпийских игр.

Об этом информирует Kathimerini.

Источники издания сообщают, что Париж хочет направить часть своих зенитных систем в Украину, однако Франция нуждается в помощи союзников во время проведения Олимпийских игр, чтобы прикрыть критическую инфраструктуру.

"Соответствующая переписка между Афинами и Парижем началась на дипломатическом уровне в ноябре прошлого года. Французы предлагают два способа транспортировки массива. Или по модели разработки Patriot компании PA в Саудовской Аравии для охраны критически важной инфраструктуры, однако неизвестно, покроют ли они расходы, как в случае с Эр-Риядом. Или из-за аренды на срок, длиннее продолжительности Олимпийских игр", — отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция отказалась предоставлять Украине системы противовоздушной обороны и назвала причину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2024.

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