Зеленский отреагировал на идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Зеленский напомнил, что до полномасштабного вторжения Украина уже соглашалась на прекращение огня, но РФ всегда нарушала договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что оккупанты будут соблюдать перемирие, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном на время проведения летней Олимпиады-2024.

Об этом глава государства сказал в интервью известному французскому журналисту-блогеру Хюго Траверсу (HugoDécrypte).

"Я в это не верю с Россией. Не в этот формат – в перемирие в целом. Я не верю в какой-либо формат перемирия с Россией. Это ложь и Эммануэль это знает, и он сам свидетель этого. Мы вместе были в "нормандском формате", мы вместе проходили Минский процесс. Франция, Германия, Украина — мы все являемся живыми свидетелями того, что замороженного конфликта с Россией не бывает", — ответил Зеленский.

Президент уверен, что Путин использовал бы такую паузу для перегруппировки и укрепления своих сил, чтобы потом нанести новый удар и "уничтожать нас".

Глава государства напомнил, что еще в ходе договоренностей в Нормандском формате стороны заявляли о режиме cease-fire (прекращение огня), но после этого все равно были обстрелы. В частности, РФ использовала группы снайперов и стреляла по украинским военным на линии фронта.

"Они просто охотились... и ежедневно убивали наших людей снайперскими выстрелами, хотя был cease-fire", — отметил он.

"Для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов", – подытожил Зеленский.

Напомним, Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет добиваться прекращения огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в частности в Украине, на время этих Олимпийских игр.

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