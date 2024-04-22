Зеленський відреагував на ідею Макрона про "олімпійське перемир'я"

Зеленський нагадав, що до повномасштабного вторгнення Україна вже погоджувалась на припинення вогню, але РФ завжди порушувала домовленості.

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що окупанти дотримуватимуться перемир'я, запропонованого президентом Франції Еммануелем Макроном на час проведення літньої Олімпіади-2024.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю відомому французькому журналістові-блогеру Хюго Траверсу (HugoDécrypte).

"Я в це не вірю з Росією. Не в цей формат – в перемир’я в цілому. Я не вірю в будь-який формат перемир’я з Росією. Це брехня і Еммануель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у "нормандському форматі", ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна – ми всі є живими свідками того, що замороженого конфлікту з Росією не буває", – відповів Зеленський.

Президент певен, що Путін використав би таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару і "знищувати нас".

Глава держави нагадав, що ще під час домовленостей у Нормандському форматі сторони заявляли про режим cease-fire (припинення вогню), але після цього все одно були обстріли. Зокрема, РФ використовувала групи снайперів і стріляла по українських військових на лінії фронту.

"Вони просто виходили на полювання... і щоденно вбивали наших людей снайперськими пострілами, хоча був cease-fire", – зазначив він.

"Для Путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема в Україні, на час цих Олімпійських ігор.

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