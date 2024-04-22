Що бачать коти й собаки, коли дивляться телевізор: ви будете здивовані

Власники домашніх тварин, напевно, неодноразово помічали, як коти й собаки дивляться телевізор. От так от, як люди – сідають біля нього і дивляться. Дехто вважає, що тварини бачать у телевізорі те саме, що й люди. А дехто замислюється, що ж насправді можуть побачити тварини.

Спеціалісти роз'яснили, чому іноді домашні вихованці дивляться на екран ТБ та навіть реагують на те, що відбувається.

Як і що бачать собаки по телевізору

Собаки мають дихроматичний зір, а у людей зір – трихроматичний. Що це означає? Собаки розрізняють кольори синього та жовтого діапазонів, а зеленого – ні. Крім того, кольори на екрані для собак не такі яскраві на вигляд, а саме зображення – розмитіше.

А як щодо змісту? Собаки обробляють частоту кадрів екранів інакше, ніж люди. Мінімально необхідна кількість кадрів, що сприймається людиною у вигляді картинки, яка рухається, становить від 16 до 25 кадрів на секунду. Собаці для цього потрібно бачити від 70 кадрів і вище. Тому якщо собака дивиться старий кінескопний PAL телевізор із частотою розгортки в 50 Гц, то бачить щось на зразок перекидної книжки. А ось сучасні телевізори з частотою екрана 60-120 Гц для собак набагато цікавіші – там вони бачать картинку майже так само плавно, як і людина.

Щодо звуків, собаки сприймають їх так само, як і люди. Але реагують лише на несподіваний шум, команди тощо.

На що найбільше реагують собаки по телевізору

У відповідному дослідженні 2013 року йдеться про те, що дев'ять з десяти собак, незалежно від породи, реагують на зображення іншого собаки на екрані телевізора чи монітора. Отже, саме зображення іншої собаки або відповідні звуки можуть зацікавити вашого собаку в телевізорі. Але щойно зрозуміє, що не може взаємодіяти з зображенням на екрані, то втратить до нього цікавість.

Причому інтерес до ТБ відрізняється від породи до породи. Собаки, виведені для полювання, можуть бути зацікавлені в рухомих об’єктах, водночас собаки, які більше покладаються на запах, можуть бути байдужими.

Що бачать коти по телевізору

Щодо кішок, то тут усе простіше. Хоча вони сприймають все в чорно-білому кольорі, але чудово бачать усе, що відбувається на екрані. Найбільше кішки реагують на різкі рухи чи зображення своєї потенційної здобичі.

Вчені навіть провели дослідження, де котів розділили на п'ять груп, яким показували різні види контенту – від людей до гризунів, дрібних пташок та інших тварин, на яких кішки традиційно полюють. Виявилося, що найбільше кішки реагували на зображення потенційної здобичі. Під час експерименту вченим навіть довелося закріпити телевізори, бо вони у спробах "схопити" здобич,навіть їх перевертали.

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