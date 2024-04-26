В Сумской области раздалось 188 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 188 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Ворожбянская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Краснопольское общество: враг бил из минометов (18 взрывов), артиллерии (4 взрыва), сбросил с БпЛА взрывное устройство ВОГ (5 взрывов) и совершил атаку пятью FPV дронами (5 взрывов).

Средне-Будская община: осуществлен обстрел из минометов (7 взрывов), ствольной артиллерии (10 взрывов), атака 2-х вражеских FPV дронов (2 взрыва) и сброс с БПЛА 3-х взрывных устройств (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (5 взрывов) и минометов (7 взрывов).

Новослободская община: 7 мин сбросил враг на территорию общины.

Белопольское общество: зафиксированы обстрелы из минометов (19 взрывов), АГС (гранатомета) (25 взрывов), сброс боеприпаса типа ВОГ с вражеского БпЛА (2 взрыва), атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Миропольское общество: совершены обстрелы из минометов (5 взрывов) и РСЗО (4 взрыва).

Великописаревское общество: были обстрелы из ствольной артиллерии (2 взрыва), гранатометов (12 взрывов), минометов (8 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов).

Шалыгинская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (20 взрывов).

Сумская община: совершен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Эсманьское общество: были обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва) и минометов (11 взрывов).

Юношеское общество: произошло попадание FPV-дрона (1 взрыв), сброс с БПлА боеприпасов ВОГ (6 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

Ворожбянская община: с территорий РФ совершена атака FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики во время атаки на Никополь ранили двух местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова ударили по спасателям в Херсонской области.

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