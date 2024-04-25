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Удар РФ по Балаклее: в полиции показали кадры с места обстрела

Удар РФ по Балаклее: в полиции показали кадры с места обстрела

Последствия ударов РФ по Балаклее

На месте удара продолжаются работы.

Днем 25 апреля военные армии РФ обстреляли инфраструктурный объект Балаклеи. В результате атаки 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, документируют и изымают вещественные доказательства преступления военнослужащих российской армии", — отметили в ведомстве.

Последствия ударов РФ по Балаклее / ©
Последствия ударов РФ по Балаклее

Напомним, в результате обстрела Балаклеи в Харьковской области количество пострадавших возросло.

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