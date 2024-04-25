Удар РФ по Балаклее: в полиции показали кадры с места обстрела

На месте удара продолжаются работы.
Днем 25 апреля военные армии РФ обстреляли инфраструктурный объект Балаклеи. В результате атаки 10 человек получили ранения.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, документируют и изымают вещественные доказательства преступления военнослужащих российской армии", — отметили в ведомстве.
Напомним, в результате обстрела Балаклеи в Харьковской области количество пострадавших возросло.
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