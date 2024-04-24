Оккупанты ударили из артиллерии по Купянску

В среду, 24 апреля, оккупационные войска РФ обстреляли город Купянск в Харьковской области. Захватчики атаковали из артиллерии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Харьковщина. Утром войска РФ нанесли артиллерийский удар по центру Купянска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из снарядов попал в двухэтажное здание. Ее не эксплуатируют. На месте "прилета" возник пожар, распространившийся на площадь в 300 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.



Отмечается, что пострадавших в результате российских обстрелов нет.

В среду, 24 апреля, оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру Купянска.

Военные РФ нанесли артиллерийский удар по центру Купянска. / Фото: МВД

Как сообщалось, ночью на 24 апреля РФ атаковала Харьков. "Прилеты" произошли на территории жилого комплекса в Шевченковском районе. Есть потерпевшие.

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