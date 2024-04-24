Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ударили из артиллерии по Купянску

Оккупанты ударили из артиллерии по Купянску

Военные РФ 24 апреля ударили по Купянску.

Потерпевших нет.

В среду, 24 апреля, оккупационные войска РФ обстреляли город Купянск в Харьковской области. Захватчики атаковали из артиллерии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Харьковщина. Утром войска РФ нанесли артиллерийский удар по центру Купянска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из снарядов попал в двухэтажное здание. Ее не эксплуатируют. На месте "прилета" возник пожар, распространившийся на площадь в 300 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.

Отмечается, что пострадавших в результате российских обстрелов нет.

В среду, 24 апреля, оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру Купянска. / ©
В среду, 24 апреля, оккупанты нанесли артиллерийский удар по центру Купянска.
Военные РФ нанесли артиллерийский удар по центру Купянска. / © МВД
Военные РФ нанесли артиллерийский удар по центру Купянска. / Фото: МВД

Как сообщалось, ночью на 24 апреля РФ атаковала Харьков. "Прилеты" произошли на территории жилого комплекса в Шевченковском районе. Есть потерпевшие.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация