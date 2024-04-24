Оккупанты ударили из артиллерии по Купянску

Потерпевших нет.
В среду, 24 апреля, оккупационные войска РФ обстреляли город Купянск в Харьковской области. Захватчики атаковали из артиллерии.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Харьковщина. Утром войска РФ нанесли артиллерийский удар по центру Купянска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из снарядов попал в двухэтажное здание. Ее не эксплуатируют. На месте "прилета" возник пожар, распространившийся на площадь в 300 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.
Отмечается, что пострадавших в результате российских обстрелов нет.
Как сообщалось, ночью на 24 апреля РФ атаковала Харьков. "Прилеты" произошли на территории жилого комплекса в Шевченковском районе. Есть потерпевшие.