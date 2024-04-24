Окупанти вдарили з артилерії по Куп'янську

У середу, 24 квітня, окупаційні війська РФ обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області. Загарбники атакували з артилерії.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Харківщина. Уранці війська РФ завдали артилерійського удару по середмістю Куп’янська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один зі снарядів влучив у двоповерхову будівлю. Її не експлуатують. На місці "прильоту" виникла пожежа, що поширилася на площеу 300 кв. м. Рятувальники ліквідували займання.



Зазначається, що потерпілих внаслідок російського обстрілу немає.

У середу, 24 квітня, окупанти завдали артилерійського удару по середмістю Куп’янська.

Військові РФ завдали артилерійського удару по середмістю Куп’янська. / Фото: МВС

Як повідомлялося, вночі проти 24 квітня РФ атакувала Харків. "Прильоти" сталися на території житлового комплексу в Шевченківському районі. Є потерпілі.

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