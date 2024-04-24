Окупанти вдарили з артилерії по Куп'янську

Потерпілих немає.
У середу, 24 квітня, окупаційні війська РФ обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області. Загарбники атакували з артилерії.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
"Харківщина. Уранці війська РФ завдали артилерійського удару по середмістю Куп’янська", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один зі снарядів влучив у двоповерхову будівлю. Її не експлуатують. На місці "прильоту" виникла пожежа, що поширилася на площеу 300 кв. м. Рятувальники ліквідували займання.
Зазначається, що потерпілих внаслідок російського обстрілу немає.
Як повідомлялося, вночі проти 24 квітня РФ атакувала Харків. "Прильоти" сталися на території житлового комплексу в Шевченківському районі. Є потерпілі.