Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні збільшать чисельність прикордонників: яка причина

В Україні збільшать чисельність прикордонників: яка причина

Держприкордонслужба. Колаж ТСН.ua

До кінця року загальна кількість прикордонників в Україні становитиме до 75 000 осіб.

В Україні збільшать чисельність Державної прикордонної служби України, а саме на 15 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. 

Відповідне рішення ухвалили парламентарі в стінах Ради у середу, 24 квітня. 

"ЗА" в цілому законопроект №11091 327 голосів народних депутатів. 

Відповідно до законопроєкту, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців.

Нагадаємо, прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на Харківщині.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація