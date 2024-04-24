В Україні збільшать чисельність прикордонників: яка причина

До кінця року загальна кількість прикордонників в Україні становитиме до 75 000 осіб.

В Україні збільшать чисельність Державної прикордонної служби України, а саме на 15 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відповідне рішення ухвалили парламентарі в стінах Ради у середу, 24 квітня.

"ЗА" в цілому законопроект №11091 327 голосів народних депутатів.

Відповідно до законопроєкту, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців.

Нагадаємо, прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на Харківщині.

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