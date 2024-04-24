В Украине увеличат численность пограничников: какая причина

До конца года общее количество пограничников в Украине составит до 75 000 человек.

В Украине увеличат численность Государственной пограничной службы Украины, а именно на 15 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Соответствующее решение было принято парламентариями в стенах Рады в среду, 24 апреля.

"ЗА" в целом законопроект №11091 327 голосов народных депутатов.

Согласно законопроекту, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих.

Напомним, пограничники подняли государственный флаг над тремя селами в Харьковской области.

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