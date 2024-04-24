"Нужно на вчера": Ермак прокомментировал сроки поставки оружия от США

Сенат Соединенных Штатов Америки в ночь на 24 апреля принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине. Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал сроки доставки оружия Украине.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в телемарафоне.

"Вы все понимаете, у нас идет война. Поэтому я не хотел бы комментировать конкретные сроки. Но это будет происходить в сжатые сроки. Все понимают, что нам это вооружение нужно на вчера", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, в Пентагоне назвали сроки предоставления помощи Украины – как быстро начнутся поставки.

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