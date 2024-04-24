"Потрібно на вчора": Єрмак прокоментував терміни постачання зброї від США

Сенат Сполучених Штатів Америки у ніч проти 24 квітня ухвалив законопроєкт, який передбачає надання допомоги Україні. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував терміни постачання зброї Україні.

Про це він розповів в ефірі "1+1" у телемарафоні.

"Ви все розумієте, у нас йде війна. Тому я не хотів би коментувати конкретні строки. Але це буде відбуватися у дуже стислі терміни. Всі розуміють, що нам це озброєння потрібно на вчора", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали терміни надання допомоги України – як швидко розпочнеться постачання.

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