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Президент Фінляндії назвав найкращий спосіб уникнути війни

Президент Фінляндії назвав найкращий спосіб уникнути війни

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав найкращий спосіб уникнення війни / Фото: Associated Press

Риторика Заходу, на думку Стубба, останнім часом стала досить агресивною.

Швеція і Фінляндія, два найновіші члени НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру і зменшенні риторики війни, водночас готуючись до неї, заявив у вівторок, 23 квітня, у Стокгольмі президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це пише Euractiv. 

Стубб, який перебував з офіційним візитом у Стокгольмі, скористався нагодою обговорити питання оборони, зокрема нинішню військову риторику Заходу, яка, за його словами, останнім часом стала досить агресивною.

“Найкращий спосіб уникнути війни — це менше говорити і більше готуватися, — сказав Стубб. — Я думаю, що ви відчуваєте те ж саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході”. Але він додав, що ця риторика може легко порушити почуття безпеки і віри в майбутнє у молодих поколінь.

За словами Стубба, “Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру”, зазначивши, що хоча “це звучить парадоксально”, але саме тому “ми хочемо мати сильну армію і саме тому ми вступили до НАТО”.

Обидві країни подали заявки на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України 2022 року, але стали повноправними членами в різний час — у квітні 2023 року Фінляндія і в березні цього року Швеція. Стубб додав, що обидві країни є членами Альянсу і мають спільну справу та долю.

Також він зазначив, що Швеція і Фінляндія тепер відіграватимуть ключову роль в обороні НАТО в Балтійському морі, Арктиці та на кордоні з Росією. 

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що президент-диктатор Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили. Тому єдиний спосіб досягти миру в Україні — це поле бою.

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