Обстріли Херсонщини: є "прильоти" по критичній інфраструктурі та газогону

Російська армія обстріляла Херсонську область, внаслідок чого є влучання у житлові будинки, інші об’єкти та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська протягом 24 квітня обстріляли Херсон, Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку.

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Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Також були "прильоти" в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газогін.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок російських обстрілів були поранені троє людей.

До слова, війська РФ вранці 25 квітня атакували ракетами Черкаську область: було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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