Росіяни вдарили ракетами по Покровську

Вночі проти середи, 24 квітня, російські окупаційні війська атакували Покровськ у Донецькій області чотирма ракетами. Загарбники вдарили по місту чотирма ракетами.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Донецької області.

Внаслідок російського обстрілу в Покровську пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури. Зазначається, що інформації про постраждалих не надходило.

В поліції повідомили, що протягом минулої доби, 23 квітня, зафіксували 1865 ворожих обстрілів Донеччини. Окупанти завдали ударів по восьми населених пунктах - це міста Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Селидове, селища Гостре, Нью-Йорк, села Андріївка, Острівське.

Російська армія атакувала населені пункти авіабомбами, РСЗВ "Ураган", "Смерч", артилерією. Пошкоджено 27 цивільних об’єктів – 21 житловий будинок, гараж, автомобілі, лінії електропередавання.

Зокрема, на Селидове і Костянтинівку окупанти скинули авіабомби. У Костянтинівці травмовано четверо осіб.

Як повідомлялося, окупанти скинули на житловий масив на Донеччині 250-кілограмову авіабомбу. Чергову небезпечну зброю сапери знешкодили у місті Костянтинівка.

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