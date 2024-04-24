Россияне ударили ракетами по Покровску

В ночь на среду, 24 апреля, российские оккупационные войска атаковали Покровск в Донецкой области четырьмя ракетами. Захватчики ударили по городу четырьмя ракетами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

В результате российских обстрелов в Покровске поврежден объект социальной инфраструктуры. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

В полиции сообщили, что за прошедшие сутки, 23 апреля, зафиксировали 1865 вражеских обстрелов Донетчины. Оккупанты нанесли удары по восьми населенным пунктам — это города Константиновка, Красногоровка, Курахово, Селидово, поселки Острое, Нью-Йорк, села Андреевка, Островское.

Российская армия атаковала населенные пункты авиабомбами, РСЗО "Ураган", "Смерч", артиллерией. Повреждены 27 гражданских объектов – 21 жилой дом, гараж, автомобили, линии электропередачи.

В частности, на Селидово и Константиновку оккупанты сбросили авиабомбы. В Константиновке травмированы четыре человека.

Как сообщалось, оккупанты сбросили на жилмассив в Донецкой области 250-килограммовую авиабомбу. Очередное опасное оружие саперы обезвредили в Константиновке.

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