Продажа суперяхты Медведчука: как это будет происходить и сколько она стоит

Арестованную 92-метровую яхту Виктора Медведчука "Роял Романс" будет продавать аукционный дом из Нидерландов. Такое решение объявила конкурсная комиссия Агентства по розыску и менеджменту активов накануне.

Об этом говорится в сюжете у корреспондента ТСН Виктории Ковцун.

С молотка люксовая яхта Виктора Медведчука уйдет с помощью известного аукционного дома из Нидерландов. Это станет первой украинской реализацией арестованного имущества за рубежом, а средства от продажи пойдут на поддержку обороноспособности Украины.

АРМА

Предоставить свою площадку для продажи судна на конкурсе, кроме Нидерландов, предлагали еще аукционные дома из США и Великобритании, последнюю исключили из-за несоответствия требованиям. Далее комиссия в течение нескольких часов выбирала победителей рассматривая соответствие каждому конкурсному критерию отдельно. В итоге больше всего баллов получила компания из Нидерландов, она создана в 2015-м, и сейчас продает более 4 сотен яхт в год. Ее комиссия за услуги по продаже наименьшая - это 10%.

Также в АРМА отмечают, что они не выбирают покупателя и будущего владельца, но будут следить, чтобы это не были подставные лица от самого Медведчука или представители России и Беларуси.

Впереди оценка яхты - украинская делегация во время поездки в Хорватию, где стоит арестованная яхта получила документы, которые демонстрируют, что ее страховая стоимость 130 миллионов евро - то есть она не может быть продана ниже этой цены.

Яхта Медведчука

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Продажа яхты Медведчука: сколько миллионов стоит и что еще продают?

Напомним, съемочная группа ТСН – первые журналисты, которым удалось попасть на яхту Медведчука. Также Арма реализует эксклюзивные часы Медведчука и его автомобиль.

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