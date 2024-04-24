ВСУ получат от Британии авиабомбы Paveway IV — журналист

Украина получит от Британии современные авиабомбы с лазерной наводкой или GPS.

Британия в новом пакете военной помощи предоставит Украине авиабомбы Paveway IV.

Об этом пишет корреспондент BBC Джонатан Биль.

Paveway IV — высокоточная авиабомба с GPS или лазерной наводкой и дальностью полета более 30 километров, в зависимости от высоты сброса и траектории полета. Ее масса — 230 килограммов. Эта бомба является аналогом американских JDAM и французских AASM. Первые Украине уже якобы передавали, а вторые — вскоре ожидают.

Напомним, Великобритания 23 апреля объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование.

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