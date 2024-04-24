ЗСУ отримають від Британії авіабомби Paveway IV — журналіст

Україна отримає від Британії сучасні авіабомби з лазерним наведенням або GPS.

Британія у новому пакеті військової допомоги надасть Україні авіабомби Paveway IV.

Про це пише кореспондент BBC Джонатан Біль.

Paveway IV — високоточна авіабомба з GPS або лазерним наведенням і дальністю польоту понад 30 кілометрів, залежно від висоти скидання та траєкторії польоту. Її маса — 230 кілограмів. Ця бомба є аналогом американських JDAM і французьких AASM. Перші Україні нібито вже передавали, а на другі — невдовзі чекають.

Нагадаємо, Велика Британія 23 квітня оголосила про надання Україні нового пакета допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він міститиме необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування.

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