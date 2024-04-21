Помощь США Украине может быть последней — депутат Бундестага

По мнению немецкого политика, европейцы должны сделать для Украины гораздо больше.

Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что утвержденная Палатой представителей США помощь Украине может стать последней "на долгий период" или вообще последним.

Об этом сообщает n-tv.

"Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгое время или даже последний вообще", — сказал Хофрайтер.

По его словам, американская поддержка Украины стала неопределенной, учитывая длительный тупик вокруг утверждения пакета помощи.

"Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", – подытожил он.

Ранее Антон Хофрайтер заявил, что Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время, однако имеет дальнюю перспективу этого достичь.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов. Теперь это решение должен принять Сенат.

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