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Армія РФ просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині - DeepState

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Армія РФ просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині - DeepState

Російський танк. / Фото: Associated Press

доповнюється

Російські окупаційні війська мають мають просування поблизу деяких населених пунктів у Донецькій області. 

Про це 24 квітня повідомили аналітики DeepState. 

За даними групи, російська армія має успіхи біля щонайменше шістьох населених пунктах області. 

"Ворог просунувся в Очеретиному, Новобахмутівці, Новокалиновому, Бердичах, Семенівці та південніше Георгіївки", - йдеться у повідомленні DeepState. 

Ситуація на фронті 

Координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець заявив про загострення на двох напрямках фронту на Донеччині. Йдеться про погіршення ситуації на Краматорському та Покровському оперативних напрямках 

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