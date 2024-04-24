Армія РФ просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині - DeepState

Російські окупаційні війська мають мають просування поблизу деяких населених пунктів у Донецькій області.

Про це 24 квітня повідомили аналітики DeepState.

За даними групи, російська армія має успіхи біля щонайменше шістьох населених пунктах області.

"Ворог просунувся в Очеретиному, Новобахмутівці, Новокалиновому, Бердичах, Семенівці та південніше Георгіївки", - йдеться у повідомленні DeepState.

Ситуація на фронті

Координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець заявив про загострення на двох напрямках фронту на Донеччині. Йдеться про погіршення ситуації на Краматорському та Покровському оперативних напрямках