Ворог готує наступ на Донеччині, але західна допомога ЗСУ може зірвати його – ISW

Російські війська планують широко проникнути углиб позицій ЗСУ на північний захід від Авдіївки на Донеччині. Але наступальні зусилля ворога можуть бути обмежені завдяки отриманню Україною військової допомоги від ЄС та США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти зосередили силу розміром з дивізію на лінії Бердичі-Новокалинове на північний захід від Авдіївки у складі здебільшого чотирьох бригад Центрального військового округу своїх збройних сил.

Завдання і цілі РФ на фронті зараз

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За оцінками аналітиків, ці російські сили мають три взаємодоповнювальні завдання: просування на захід від Бердичів, у напрямку селища Очеретине, від Очеретиного далі на захід уздовж дороги О0544 (Керамік-Мирноград), на північ у напрямку селища Новокалинове.

Ці плани РФ спрямовані на підтримку мети оперативного рівня – виходу на адміністративний кордон Донецької області через вихід на Покровськ.

Повідомляється, що наступальні операції росіян у цих трьох районах на північ і північний захід від Авдіївки призвели до створення трьох невеликих виступів уздовж лінії фронту завдовжки близько 7 км. Проте кожен із виступів зараз є надто вузьким, аби бути повноцінними відправними точками для подальших наземних наступальних операцій, які б дозволили широко оточити територію на захід від Авдіївки.

"Склад сил, щільність і загальна геометрія поля бою в цьому районі свідчать про те, що російські війська наразі сподіваються об'єднати зусилля з усіх трьох виступів для створення ширшого пролому вздовж лінії Бердичі-Новокалинове", – оцінюють в ISW.

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Водночас російські загарбники не мають достатнього часу підготуватися до ширшого прориву, оскільки арсенал українських військ найближчим часом буде поповнений військовою допомогою від країн Європи та США, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування.

Аналітики також нагадали зроблену напередодні заяву верховного комісара ЄС Жозепа Борреля, який сказав, що перші постачання артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії прибудуть до України до кінця травня-початку червня.

Західна допомога дозволить ЗСУ витримати наступальні операції ворога

"Здатність вирівняти співвідношення артилерійських обстрілів з силами агресора на полі бою матиме вирішальне значення для здатності Сил оборони позбавити російські війська ініціативи та сповільнити темпи їхнього просування на Авдіївському напрямку", – йдеться у звіті Інституту.

Водночас російські війська посилюють темпи просування на тактичному рівні в інших районах на фронті, а саме на Лиманському напрямку та на захід і південний захід від Донецька. Мета ворога – якнайшвидше закріплення окупованих територій.

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Як вважають аналітики ISW, російське військове командування усвідомлює, що після прибуття західної допомоги ЗСУ "вікно" наступальних можливостей зачиниться. Тому ворог намагається закріпити наступальні успіхи до отримання українцями військової допомоги від партнерів.

В Інституті вивчення війни прогнозують, що протягом наступних тижнів окупанти продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі-Новокалинове та в інших районах ведення бойових дій в очікуванні прибуття до України західної допомоги.

"Вікно обмежених українських ресурсів, що зараз зачиняється, швидше за все, не дозволить російським військам перетворити тактичні успіхи на оперативно значущі перемоги, хоча деякі з них і можливі. Отримання Україною західної допомоги дозволить ЗСУ витримати майбутні наступальні операції, до яких готуються війська РФ", – проаналізували в ISW.

Нагадаємо, в Держдепартаменті США повідомили, що новий пакет військової допомоги Україна отримає "дуже скоро", а саме після його остаточного схвалення в Конгресі.

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