У Польщі в небо підіймали винищувачі через ракетну атаку на Україну

Винищувачі діяли в небі в південно-східній частині країни.

Через ракетну атаку російських загарбників, яку вони здійснили ввечері, 27 квітня, у Польщі підняли у повітря винищувачі.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У відомстві заявили що винищувачі діяли в небі в південно-східній частині країни, через що в цих районах міг бути підвищений рівень шуму.

"Сьогодні ввечері спостерігається активність Російської Федерації у зв'язку з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України". - йдеться в оголошенні ОК ЗС Польщу пізно ввечері 26 квітня.

Також військові заявили, що "усі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору розпочато, триває моніторинг".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що інциденти з ракетами агресорки Росії, які перетинають повітряний простір країн-членів НАТО, загрожують розпалити ширшу війну.

Крім того, ми раніше інформували, що 24 березня цього року під час атаки російська ракета залетіла на територію Польщі.

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