РФ виробляє більше озброєння, ніж треба для війни: Пісторіус зробив попередження

Військово-промисловий комплекс Російської Федерації працює на заповнення складів. Адже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє N-TV.

За його словами, зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на "військові рейки значна частина виробленого наразі не йде на фронт, а потрапляє на склади".

Разом з тим очільник Міноборони Німеччини застерігає від подальших військових амбіцій президента-диктатора Росії Володимира Путіна. На думку Пісторіуса, кремлівський "фюрер" може мати плани подальших ескалацій.

"Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, бо має плани або щось може бути", - сказав міністр оборони Німеччини.

Пісторіус додав, що хоче переконатися, що Альянс буде здатний захистити себе в разі нападу Росії на його країну-члена.

"Тому ми дійсно тиснемо на газ і робимо все можливе, щоб відповідним чином оснастити Збройні сили НАТО та Європі", — сказав він.

Як повідомлялося, Росія погрожує підвищити інтенсивність ударів по логістичним центрам та базах зберігання західної зброї в Україні. Також російський міністр оборони Сергій Шойгу навіть погрожує "новою зброєю". Зокрема, нібито на озброєння надійдуть перші зразки ЗРК С-500 у двох модифікаціях.

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