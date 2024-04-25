Білорусь перекинула підрозділ ППО до кордону з Росією: яка мета

Сусідня Білорусь перекинула підрозділ своєї протиповітряної оборони до кордону з агресоркою Російською Федерацією. Ймовірно, це зробили на тлі атак БпЛА по військових цілях на території Росії,

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, один із підрозділів 740-го зенітного ракетного полку військових сил Білорусі перекинули до Климовицького району Могильовської області. Цей ракетний полк (в/ч 15847) дислокується в Борисові і входить до складу Північно-Західного оперативного командування. На озброєнні полку – ЗРК "Оса-АКМ".

"Військові розташувалися в околицях населеного пункту Федотова Буда в безпосередній близькості від кордону з Росією (Смоленська область). Відстань від населеного пункту до кордону становить близько п'яти кілометрів", - наголошує "Гаюн".

До кордону з Росією було перекинуто підрозділ ППО Білорусі. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Мета перекидання білоруських військових до російського прикордоння невідома. Адже на території Климовицького району не розташовані стратегічно важливі об'єкти промисловості, які можна було б додатково прикрити засобами ППО. Крім того, промисловість сусідніх районів Могильовської області представлена переважно підприємствами легкої та харчової промисловості.

Аналітики зазначають, що основні підрозділи зенітних ракетних військ ЗС РБ розташовані в західній і центральній частинах Білорусі. Крім Бобруйська, де дислокується 147-й зенітний ракетний полк (військова ППО), на сході немає підрозділів зенітних ракетних військ.

"Припустимо, що через нездатність російської ППО повністю запобігати ударам безпілотників, білоруські військові серйозно перейнялися прикриттям повітряного простору на сході Білорусі. Ймовірно, відпрацьовувати виконання завдань на "нових ділянках місцевості" та відправили 740 полк. Не виключено, що перекидання підрозділу ППО має і якусь іншу причину", - зауважує "Гаюн".

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш оцінив загрозу авіаційних ударів з Білорусі. За його словами, оскільки авіація РФ за доволі короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми, то загроза існує.

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