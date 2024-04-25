День ангела 25 квітня: кого та як вітати з іменинами

25 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 квітня

25 квітня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Сергія, Ніку.

Василь — давньогрецьке ім'я, яке означає "цар". В дитинстві демонструє надмірну товариськість. Він інтелігентний та довірливий. В дорослому віці стає комунікабельним і доброзичливим.

Марк — має латинське коріння і перекладається як "молоток". Вже в дитинстві помітно, що хлопчик дуже егоцентричний. В дорослому віці не вміє відкриватися повністю навіть найближчим людям.

Сергій — у перекладі з латинської мови "знатний". В дитинстві хлопчик може болісно реагувати на витівки інших дітей щодо нього. В дорослому віці виростає у чоловіка, який вміє постояти за себе.

Ніка — давньогрецьке ім'я, яке означає "перемога". Дівчинка досить товариська та комунікабельна. В дорослому віці може виявити жорсткі лідерські якості.

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі батьки.

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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