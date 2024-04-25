День ангела 25 квітня: кого та як вітати з іменинами

25 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 квітня
25 квітня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Сергія, Ніку.
Василь — давньогрецьке ім'я, яке означає "цар". В дитинстві демонструє надмірну товариськість. Він інтелігентний та довірливий. В дорослому віці стає комунікабельним і доброзичливим.
Марк — має латинське коріння і перекладається як "молоток". Вже в дитинстві помітно, що хлопчик дуже егоцентричний. В дорослому віці не вміє відкриватися повністю навіть найближчим людям.
Сергій — у перекладі з латинської мови "знатний". В дитинстві хлопчик може болісно реагувати на витівки інших дітей щодо нього. В дорослому віці виростає у чоловіка, який вміє постояти за себе.
Ніка — давньогрецьке ім'я, яке означає "перемога". Дівчинка досить товариська та комунікабельна. В дорослому віці може виявити жорсткі лідерські якості.
День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі і віршах
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі батьки.
***
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
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