День ангела 25 апреля: кого и как поздравлять с именинами

25 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 25 апреля

25 апреля 2024 года поздравьте с именинами Василия, Марка, Сергея, Нику.

Василий – древнегреческое имя, которое означает "царь". В детстве демонстрирует чрезмерную общительность. Он интеллигентен и доверчив. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным и дружелюбным.

Марк — имеет латинские корни и переводится как "молоток". Уже в детстве заметно, что мальчик очень эгоцентричен. Во взрослом возрасте не умеет открываться полностью даже самым близким людям.

Сергей — в переводе с латинского языка "знатный". В детстве мальчик может болезненно реагировать на выходки других детей к нему. Во взрослом возрасте вырастает у мужчины, умеющего постоять за себя.

Ника – древнегреческое имя, означающее "победа". Девочка довольно общительная и коммуникабельная. Во взрослом возрасте может проявить жесткие лидерские качества.

День ангела 25 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 25 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

Пусть твою жизнь, как красочный витраж,

Составят счастья мелкие частицы.

Улыбка, как роскошный макияж,

Будет достойно на устах светиться!



От злых людей и будничных забот

Сегодня и в грядущем непременно

Тебя пусть ангел сбережёт,

Чтоб быть тебе счастливой ежедневно!

***

Дорогой, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Дорогая, светлый человек,

Всегда будь ангелом хранимой,

Чтобы счастливым был твой век,

И крепко ты была любимой!



Пусть романтизма океан

Перед тобою разольётся,

А все невзгоды, как туман,

Растают пред рассветным солнцем!

***

Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

Читайте также: