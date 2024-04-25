День ангела 25 апреля: кого и как поздравлять с именинами

25 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 апреля
25 апреля 2024 года поздравьте с именинами Василия, Марка, Сергея, Нику.
Василий – древнегреческое имя, которое означает "царь". В детстве демонстрирует чрезмерную общительность. Он интеллигентен и доверчив. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным и дружелюбным.
Марк — имеет латинские корни и переводится как "молоток". Уже в детстве заметно, что мальчик очень эгоцентричен. Во взрослом возрасте не умеет открываться полностью даже самым близким людям.
Сергей — в переводе с латинского языка "знатный". В детстве мальчик может болезненно реагировать на выходки других детей к нему. Во взрослом возрасте вырастает у мужчины, умеющего постоять за себя.
Ника – древнегреческое имя, означающее "победа". Девочка довольно общительная и коммуникабельная. Во взрослом возрасте может проявить жесткие лидерские качества.
День ангела 25 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
***
Пусть твою жизнь, как красочный витраж,
Составят счастья мелкие частицы.
Улыбка, как роскошный макияж,
Будет достойно на устах светиться!
От злых людей и будничных забот
Сегодня и в грядущем непременно
Тебя пусть ангел сбережёт,
Чтоб быть тебе счастливой ежедневно!
***
Дорогой, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.
***
Дорогая, светлый человек,
Всегда будь ангелом хранимой,
Чтобы счастливым был твой век,
И крепко ты была любимой!
Пусть романтизма океан
Перед тобою разольётся,
А все невзгоды, как туман,
Растают пред рассветным солнцем!
***
Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!
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