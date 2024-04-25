Чим обернеться для РФ прибуття до України ракет ATACMS: прогноз аналітиків

Удари ЗСУ по російській логістиці або засобах авіації в глибоких тилових районах матимуть оперативне значення.

Надані Україні ATACMS можуть послабити російську логістику. Вони загрожують ударами по аеродромах і складах РФ. Проте для України ці снаряди матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями Сил оборони,

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Президент США Джо Байден оголосив 24 квітня, що США почнуть надсилати військову техніку до України одразу ж після підписання законопроєкту, який передбачає надання Києву допомоги на суму близько 60 млрд доларів. Байден підписав закон про додаткові асигнування 24 квітня, наголосивши на необхідності надання військової допомоги якнайшвидше", - сказано в повідомленні.

Надходження ракет великої дальності ATACMS у достатній кількості дозволить українцям послабити російську логістику, хоча місяці затримки, можливо, дали військовим РФ час нівелювати потенційні оперативні наслідки, які нададуть Україні ракети ATACMS.

"Поява ракет великої дальності ATACMS також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні. Російські війська, можливо, вже адаптувалися до потенційних нових українських ударних можливостей після використання ATACMS у жовтні. Залишається незрозумілим, чи достатньо укріплені або ж розосереджені склади боєприпасів окупантів", - звітують експерти.

Експерти нагадують, що прибуття HIMARS до України в червні 2022 року дозволило українським військам здійснити оперативно важливу кампанію з перехоплення на підтримку контрнаступальних операцій в Херсонській і Харківській областях. Це змусило російське командування розширити російську логістику вздовж довших наземних ліній зв'язку, що в результаті ускладнило російське забезпечення боєприпасами і матеріалами.

"Українські удари по російських об'єктах логістики або російській авіації в глибокому тилу, ймовірно, матимуть оперативне значення, але тільки якщо ЗСУ успішно скоординують їх із наземними операціями, щоб використати ослаблені російські можливості в результаті ударів", - вважають аналітики.

Нагадаємо, в Офісі президента підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності в межах нового пакета військової допомоги США.

"Очікуємо, що в цьому пакеті буде все, що нам необхідно, тому що наші військові, головком, міністр оборони – на постійному контакті. Партнери знають, що нам необхідно, і, зокрема, той вид озброєння, який ви згадали", – заявив Андрій Єрмак.

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