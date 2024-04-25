Чем обернется для РФ прибытие в Украину ракет ATACMS: прогноз аналитиков

Удары ВСУ по российской логистике или средствам авиации в глубоких тыловых районах будут иметь оперативное значение.

Предоставленные Украине ATACMS могут ослабить российскую логистику. Они угрожают ударами по аэродромам и составам РФ. Однако для Украины эти снаряды будут иметь оперативное значение при усилении этих ударов наземными операциями Сил обороны,

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Президент США Джо Байден объявил 24 апреля, что США начнут присылать военную технику в Украину сразу же после подписания законопроекта, предусматривающего предоставление Киеву помощи на сумму около 60 млрд долларов. Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях 24 апреля, отметив необходимость предоставления военной помощи как можно быстрее", — говорится в сообщении.

Поступление ракет большой дальности ATACMS в достаточном количестве позволит украинцам ослабить российскую логистику, хотя месяцы задержки, возможно, дали военным РФ время нивелировать потенциальные оперативные последствия, которые дадут Украине ракеты ATACMS.

"Появление ракет большой дальности ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и заставить российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине. Российские войска, возможно, уже адаптировались к потенциальным новым украинским ударам. Остается непонятным, достаточно ли укреплены или рассредоточены склады боеприпасов оккупантов", — отчитываются эксперты.

Эксперты напоминают, что прибытие HIMARS в Украину в июне 2022 года позволило украинским войскам осуществить оперативно важную кампанию по перехвату в поддержку контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях. Это заставило российское командование расширить российскую логистику вдоль более длинных наземных линий связи, что в результате усложнило российское обеспечение боеприпасами и материалами.

"Украинские удары по российским объектам логистики или российской авиации в глубоком тылу, вероятно, будут иметь оперативное значение, но только если ВСУ успешно скоординируют их с наземными операциями, чтобы использовать ослабленные российские возможности в результате ударов", — считают аналитики.

Напомним, в Офисе президента подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности в рамках нового пакета военной помощи США.

"Ожидаем, что в этом пакете будет все, что нам необходимо, потому что наши военные, главком, министр обороны – на постоянном контакте. Партнеры знают, что нам необходимо, и, в частности, тот вид вооружения, который вы упомянули", – заявил Андрей Ермак.

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