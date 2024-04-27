Частина озброєння від США вже в Україні: нардеп приголомшив заявою

Частина зброї від Сполучених Штатів вже прибула до України, інша частина наразі знаходиться у дорозі.

Про це розповів народний депутат та секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі КИЇВ24.

Він заявив, що деяка зброя, коли рішення прийнято, з’являється в Україні раніше, ніж навіть про це говориться в ЗМІ і про це оголошується.

"Я думаю, ми питання вже в процесі. Як швидко вся допомога прийде – це ж буде вона йти поетапно, кожен вид озброєння буде заходити поступово. Спочатку те, що найпотрібніше, артилерійські снаряди. Щось буде іти морем, щось буде іти літаками, але процес вже запущений", - заяви Костенко.

Він зазначив, що зараз Україні потрібно правильно розосередити допомогу.

"Ми маємо зрозуміти, що зараз всі потужності російської і Служби зовнішньої розвідки, і Головного розвідувального управління, і ФСБ... будуть направлені на те, щоб побачити, куди вона, в які країни наших партнерів вона заходить, через які ділянки нашого кордону вона заходить в Україну, де вона розповсюджується, де вона зберігається – для того, щоб завдавати ударів. І це також один з важливих моментів – це зберегти її для того, щоб потім використати на полі бою", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що військова допомога для України, яка була нещодавно оголошена, вирушить до країни вже цього тижня.

Крім того, ми раніше інформували, що у США сподіваються, що постачання ракет ATACMS Україні змінить думку Берліна щодо Taurus.

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