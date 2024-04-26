Зеленський звільнив з посади одного з топкомандувачів ЗСУ

Президент Україні Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України Олександра Яковця.

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Відповідний указ був опублікований на сайті голови держави.

"Звільнити ЯКОВЦЯ Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Іншим указом президент призначив Яковця головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишню очільницю Медсил Остащенко звільнили з військової служби у відставку – причина.

Крім того, ми раніше інформували, що Гуменюк звільнили з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня.

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