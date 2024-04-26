Зеленський звільнив з посади одного з топкомандувачів ЗСУ

Голова держави продовжує перестановки в командуванні армією.
Президент Україні Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України Олександра Яковця.
Відповідний указ був опублікований на сайті голови держави.
"Звільнити ЯКОВЦЯ Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.
Іншим указом президент призначив Яковця головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишню очільницю Медсил Остащенко звільнили з військової служби у відставку – причина.
Крім того, ми раніше інформували, що Гуменюк звільнили з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня.
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