Чистки у Кабміні: Верещук прокоментувала чутки про своє нове "призначення"

За словами міністерки, інформація у ЗМІ - це неправда.

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук відреагувала на інформацію у ЗМІ про "призначення" головою Тернопільської обласної військової адміністрації.

Про це вона повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні деякі ЗМІ написали, що я нібито збираюсь очолити Тернопільську ОВА. Доповідаю: по-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає", - йдеться у її повідомлення.

Не підтвердила вона і інформацію про своє "звільнення" з Кабміну.

"P.S. І щоб двічі не писати: на жодну дипломатичну посаду теж не збираюсь", - наголосила Верещук.

Відставки у Кабміні

Днями у ЗМІ повідомили, що на Кабмін чекають відставки. Йдеться про Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, Мінреінтеграції, а також Мінінфраструктури.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко навіть назвав прізвища тих, хто може залишити уряд. Зокрема, він назвав Ірину Верещук, Оксена Лісового та Олександра Кубракова.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк анонсував, що наступного тижня у Кабміні очікується парад відставок "за власним бажанням". Зокрема, з його слів, буде зміни в уряді - три-чотири міністри, серед яких навіть два віцепремʼєри.

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