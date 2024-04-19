Відставки в українському уряді: нардеп назвав прізвища

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що Міністерство культури буде розформовано.

У Верховній Раді готуються ухвалити важливі кадрові рішення щодо окремих міністерств та їхніх очільників.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі назвав прізвища кандидатів на звільнення.

За його словами, Мінкульт “будуть розформовувати і кудись приєднувати”.

“Точно на вихід — Верещук”, — спрогнозував Гончаренко долю очільниці Мінреінтеграції.

Також він прогнозує звільнення міністра освіти та науки Оксена Лісового та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Останній, щоправда, за словами Гончаренка, “під питанням”.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада у другій половині квітня планує розглянути кадрові питання, і тоді може бути вирішена доля окремих міністерств та посадовців.

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