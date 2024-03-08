Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Речник МЗС України повідомив про відставку

Речник МЗС України повідомив про відставку

Олег Ніколенко

Ніколенко висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що йде зі своєї посади у відставку.

Про це Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом", - заявив він.

Ніколенко також висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.

"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС України прокоментували кризу в Придністров'ї.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС прокоментували резонансну заяву Держдепу про допомогу Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація