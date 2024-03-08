Речник МЗС України повідомив про відставку

Ніколенко висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що йде зі своєї посади у відставку.

Про це Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом", - заявив він.

Ніколенко також висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.

"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС України прокоментували кризу в Придністров'ї.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС прокоментували резонансну заяву Держдепу про допомогу Україні.

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