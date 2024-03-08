Речник МЗС України повідомив про відставку

Ніколенко висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що йде зі своєї посади у відставку.
Про це Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом", - заявив він.
Ніколенко також висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.
"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС України прокоментували кризу в Придністров'ї.
Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС прокоментували резонансну заяву Держдепу про допомогу Україні.
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