У МЗС України прокоментували кризу в Придністров'ї

Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова.

У Міністерстві закордонних справ України закликали до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Молдовою та невизнаним Придністровʼям, без зовнішніх втручань.

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Про це йдеться в коментарі, щодо ситуації у придністровському регіоні Молдови.

У повідомленні вказується, що Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова.

"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС заявили, що України лишається учасником процесу врегулювання в регіоні та вважає основною метою інтеграцію регіону до складу Республіки Молдова.

Також України виступає за якнайшвидше виведення російського військового контингенту придністровського регіону Молдови, утилізацію боєприпасів та переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

"Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону", - резюмували в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з президенткою Молдови в Тирані.

Крім того, ми раніше інформували, що Придністров’я звернулося до Путіна, просять захистити від Молдови, але про приєднання до Росії не згадали.

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