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На Полтавщині пролунав вибух під час повітряної тривоги

На Полтавщині пролунав вибух під час повітряної тривоги

Вибух / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Звук вибуху чули у Миргородському районі.

Ввечері 28 лютого у низці областей України біло оголошено повітряну тривогу, під час якої у Полтавські області пролунав звук вибуху.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він заявив, що вибух пролунав у Миргородському районі, але влучань не було зафіксовано.

"Ворог продовжує атакувати Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. Проте влучань на території області не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прогін повідомив, що інформація щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час атаки безпілотників у Полтавській області спрацювала ППО, сталося падіння уламків збитих дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала безпілотниками південь країни.

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