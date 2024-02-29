Китай запропонував ядерним державам укласти угоду: про що йдеться

Пекін закликав створити інструмент, який стане захистом для неядерних держав від потенційного застосування ядерної зброї.

Китай запропонував найбільшим ядерним державам укласти угоду про незастосування ядерної зброї першими.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що на Конференції з роззброєння у Женеві генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо заявив, що ядерні країни повинні виконати свої "особливі та пріоритетні обов'язки" щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН.

Він наголосив, що на Конференції з роззброєння необхідно визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який повинен стати захистом для неядерних держав від потенційного застосування ядерної зброї.

"Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", - сказав Сунь.

Сполучені Штати та РФ мають найбільші ядерні арсенали у світі, а Китай та Індія єдині, хто дотримується принципу "незастосування ядерної зброї першими".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США попереджають, що Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї.

Читайте також: