У РНБО відповіли, чи можуть в Україні заборонити Telegram

В Україні заборонити чи заблокувати Telegram неможливо і наразі це питання так не стоїть.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, потрібно розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою.

"Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи - це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки", - йдеться у повідомленні.

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Коваленко наголосив на тому, що потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом.

"А щодо спілкування в месенджері вже потрібно говорити і пояснювати, чому важливо дотримуватися певних правил. Це окрема розмова про безпеку. Тому я за те, щоб розділяти ці поняття", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні планували призупинити або ж повністю обмежити роботу месенджера Telegram, але через пів години після виходу заяви засновник платформи і російський бізнесмен Павло Дуров переглянув своє рішення. Тож Telegram і надалі працюватиме в Україні.

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