В СНБО ответили, могут ли в Украине запретить Telegram

В Украине запретить или заблокировать Telegram невозможно и сейчас этот вопрос так не стоит.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, нужно разделять медиа в телеграмме, которые люди читают, а также общение в телеграмме между собой.

"Читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы — это разные вещи. И на это нужно обращать внимание. Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности", — говорится в сообщении.

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Коваленко отметил, что нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше подавлять пророссийские сегменты медиаполя вместе.

"А об общении в мессенджере уже нужно говорить и объяснять, почему важно соблюдать определенные правила. Это отдельный разговор о безопасности. Поэтому я за то, чтобы разделять эти понятия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине планировали приостановить или полностью ограничить работу мессенджера Telegram, но через пол часа после выхода заявления основатель платформы и российский бизнесмен Павел Дуров пересмотрел свое решение. Поэтому Telegram и дальше будет работать в Украине.

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