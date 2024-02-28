Сайт Верховной Рады атаковали хакеры: чем все закончилось

В результате взлома веб-страницы ссылка на официальный Telegram-канал Верховной Рады вела на фейковый канал.

Вечером в среду, 28 февраля, официальный сайт Верховной Рады атаковали неизвестные хакеры.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

В результате взлома веб-страницы ссылка на официальный Telegram-канал Верховной Рады вела на фейковый канал. Исправлением этого сбоя занялись соответствующие специалисты.

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"Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить — мы победим!" – заверили в сообщении.

Около 22:20 Верховная рада сообщила, что работа вебсайта возобновлена.

"Ссылка на официальный Telegram-канал парламента работает корректно", – добавили в Раде.

Напомним, 18 февраля, несколько украинских электронных СМИ подверглись атакам российских хакеров, разместивших на их сайтах или на официальных страницах в соцсетях ложную информацию о событиях в Авдеевке.

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