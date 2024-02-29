Навальна розповіла про помилки Заходу у боротьбі з Путіним

Навальна закликала західних політиків перестати бути "нудними" та діяти більш інноваційно.

Щоб зупинити російського диктатора Путіна, країнам Заходу потрібно змінити свої методи боротьби.

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Про це під час виступу у Європарламенті заявила вдова російського опозиціонера Олексія Навального — Юлія.

Вона зазначила, що російська агресія проти України продовжується вже третій рік, тому зʼявилося "багато втоми", хоча Путін нікуди не дівся.

Навальна заявила, що найстрашніше тут те, що "всі стали звикати до війни" і вважають, що зрештою з диктатором доведеться домовлятися.

Вона заявила, що вбивство її чоловіка показало, що Путін "здатний на все, і що з ним не можна вести переговори".

Навальна закликала західних політиків перестати бути "нудними" та діяти більш інноваційно.

"Неможливо нашкодити Путіну ще однією резолюцією або ще одним пакетом санкцій, який нічим не відрізняється від попередніх. Неможливо перемогти його, думаючи про нього як про людину з принципами, у якої є мораль і правила. (...) Путін — ватажок організованого злочинного угруповання. До нього входять отруйники і наймані вбивці, але всі вони пішаки. Головне — це близькі до Путіна люди, його друзі, підручні, хранителі мафіозної каси", - заявила Юлія Навальна.

Вона зазначила, що Путін не є політичним конкурентом, а ватажком злочинного угруповання, тому і методи проти нього потрібно вживати відповідні.

"Не дипломатичні ноти, а розслідування фінансових махінацій. Не висловлення заклопотаності, а пошук поплічників мафії у ваших країнах, непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну і його друзям ховати гроші", - підкреслила Навальна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт сказав, чи всі прихильники Путіна позитивно сприйняли вбивство опозиціонера Навального.

Крім того, ми раніше інформували, що дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні.

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