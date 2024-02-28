Стало відомо, де і коли поховають Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого, поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.

Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш у мережі Х.

"Відспівування Олексія відбудеться в церкві ікони Божої Матері "Втамуй мої печалі" в Мар'їно 1 березня о 14:00. Приходьте заздалегідь. Похорон пройде на Борисівському цвинтарі", - написала Ярмиш.

Зазначається, що опозиціонера планували поховати 29 лютого. Втім, за словами директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, виникло чимало перепон. Так, на завтра заплановане послання Федеральним зборам президента-диктатора РФ Володимира Путіна, а тому "швидко з'ясувалося, що на 29 лютого немає жодної людини, яка могла б викопати могилу".

Втім, навіть коли прощання запланували на 1 березня, також виникали умови. Зокрема, щоб був "тихий сімейний похорон із прощанням на Хованському цвинтарі".

Вбивство Навального

16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

Представники російського опозиціонера зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом. Зокрема, Юлія Навальна повідомила, що знає, "через що конкретно Путін убив Олексія".

У Кремлі на звинувачення вдови Навального відреагували. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав безпідставними з винувачення Юлії Навальної. Мовляв, в адміністрації Путіна нема коментарів з цього приводу.

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